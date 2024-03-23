МИД Монголии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

МИД Монголии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Мы потрясены и глубоко опечалены терактом в комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве, повлекшим за собой гибель и и ранения многих людей. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв этого нападения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В МИД Монглии заявили, что осуждают любую террористическую деятельность.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с гибелью мирных жителей в результате теракта в Красногорске.