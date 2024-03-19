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Юрист Ковалёв перечислил популярные схемы мошенничества автовладельцев

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Юрист Павел Ковалёв перечислил распространённые схемы мошенничества, которые используют сами автовладельцы. Первая — когда при незначительном ДТП владелец сам портит своё имущество либо указывает в перечне повреждений те, которые имелись до наступления страхового случая, чтобы увеличить сумму выплат.

Об этом специалист рассказал в беседе с «Российской газетой».

Вторая схема связана с договором страхования, который заключается после ДТП. Цель — переложить ответственность на страховщиков, чтобы получить выплаты.

Ещё один способ обмана связан с подменой водителя, когда на место аварии, в которой участвовал не вписанный в полис автомобилист, приезжает владелец полиса и выдаёт себя за участника дорожного происшествия, отметил Ковалёв.

Четвёртый способ: владелец сообщает в ГИБДД о факте ДТП с участием неустановленного лица, которое скрылось с места происшествия в то время, как на самом деле автомобиль получил повреждения при других обстоятельствах.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин  в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что езда на зимней резине круглый год представляет потенциальную опасность для всех участников дорожного движения.

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