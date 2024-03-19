Агропромышленная выставка состоится под Тюменью 21—22 марта

В посёлке Винзили под Тюменью 21 и 22 марта пройдёт агропромышленная выставка «Тюмень Агро — 2024. Техника, Технологии, Инновации, Наука». На ней будет представлено около 165 образцов сельхозтехники, из них 30 единиц — новинки.

Гости смогут провести тест-драйв пяти новых представленных тракторов и мини-экскаваторов, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на региональный департамент АПК.

В выставке примут участие более 62 компаний более чем из 20 регионов страны — в том числе Тюменской, Свердловской, Омской, Московской, Ростовской областей, а также компании из Санкт-Петербурга и Воронежа.

Ранее сообщалось, что в Уфе, столице Башкирии, с 26 по 29 марта состоятся Агропромышленный форум и 34-я международная выставка «АгроКомплекс».