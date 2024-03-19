Агропромышленная выставка состоится под Тюменью 21—22 марта
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Гости смогут провести тест-драйв пяти новых представленных тракторов и мини-экскаваторов, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на региональный департамент АПК.
В выставке примут участие более 62 компаний более чем из 20 регионов страны — в том числе Тюменской, Свердловской, Омской, Московской, Ростовской областей, а также компании из Санкт-Петербурга и Воронежа.
Ранее сообщалось, что в Уфе, столице Башкирии, с 26 по 29 марта состоятся Агропромышленный форум и 34-я международная выставка «АгроКомплекс».