В Нижегородской области материальная поддержка населения выросла в 2,5 раза за шесть лет

Материальная поддержка населения в Нижегородской области выросла в 2,5 раза за последние шесть лет, сказал губернатор Глеб Никитин во время доклада о социально-экономическом развитии региона и подведении итогов работы правительства за 2023 год.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Сегодня важно, чтобы у молодого поколения сформировалось правильное ощущение семейных ценностей. У каждого ребёнка в перспективе должна быть своя семья. И комплекс материальной поддержки семьям с детьми открыт в Нижегородской области для новых инициатив и предложений», — заявил Никитин на площадке Нижегородской ярмарки.

Ранее в Москве рассказали о мерах поддержки семей с детьми.