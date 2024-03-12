В Нижегородской области материальная поддержка населения выросла в 2,5 раза за шесть лет
Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Сегодня важно, чтобы у молодого поколения сформировалось правильное ощущение семейных ценностей. У каждого ребёнка в перспективе должна быть своя семья. И комплекс материальной поддержки семьям с детьми открыт в Нижегородской области для новых инициатив и предложений», — заявил Никитин на площадке Нижегородской ярмарки.
Ранее в Москве рассказали о мерах поддержки семей с детьми.