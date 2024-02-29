В Москве в этом году увеличили пособия и социальные выплаты для семей с детьми

В Москве рассказали о мерах поддержки семей с детьми.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Времена могут меняться, но значение семьи остаётся неизменным — в ней мы находим поддержку, уют, счастье и смысл жизни. 2024 год объявлен Годом семьи. Это значит, что в Москве, как и в других регионах России, будут усовершенствованы меры социальной поддержки», — заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

В столице предусмотрены меры поддержки с рождения и программы для детей с особенностями развития, помощь многодетным и приёмным родителям, забота о семьях участников СВО, поддержка в трудной жизненной ситуации, содействие в трудоустройстве, забота о старшем поколении.

Ранее «Радио 1» сообщало, что приём заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начнётся 4 апреля в Подмосковье.