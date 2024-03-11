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Собянин: Москва заключила офсетный контракт с Карелией на поставку щебня

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица заключила с Карелией первый в России межрегиональный офсетный контракт.

«Благодаря ему мы наладим стабильные поставки материала, который используется при ремонте и строительстве столичных дорог», — цитирует мэра сайт «Москва 24» со ссылкой на его Telegram-канал.

По условиям договора инвестор в течение трёх лет создаст на территории республики предприятие по выпуску щебня. Москва при этом гарантирует закупки в течение последующих десяти лет в объёме около 13,7 млн т.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

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