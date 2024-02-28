Специалист Паволоцкий дал советы школьникам, интересующимся программированием

Академический руководитель школьных программ «Яндекса», руководитель «Яндекс Лицея» Александр Паволоцкий дал рекомендации школьникам, которые интересуются программированием. По его словам, стоит изучать универсальные языки, способные пригодиться в любой IT-специальности.

«Python пригодится в любой сфере, где нужно что-то посчитать или собрать аналитику: например, экономистам, маркетологам или социологам. Конечно, с некоторыми подобными задачами может справиться и Excel, но знание языка программирования отличает профессионала и востребованного специалиста от обычного сотрудника», — заявил Паволоцкий в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, будущим инженерам могут пригодиться языки С, С++ и тот же Python.

Если школьник хочет стать инженером ПО, но ещё не знает точно, с чем будет работать, то можно начинать практически с любого языка программирования. Из более молодых рекомендуется обратить внимание на Go.

«Его проще осваивать, если хотя бы базово знаешь C, поскольку Go многое унаследовал от своего предка. При этом он стабильнее, часто используется в разработке веб-сервисов, рекламных инструментов и голосовых помощников», — пояснил эксперт.

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