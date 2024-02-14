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Психолог Преснова дала советы по выбору книг для подростков

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Кандидат педагогических наук, доцент методист Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Ольга Преснова дала рекомендации, как выбирать книги для подростков.
Психолог Преснова дала советы по выбору книг для подростков
  • Gettyimages.ru

«В этот период очень важно читать о человеческих взаимоотношениях: дружбе, предательстве, совести и, конечно, любви. «Третий в пятом ряду» (сборник) А. Алексина, «Янка» Т. Михеевой, «Правило 69 для толстой чайки» Д. Варденбург», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовала читать эти книги вместе с ребёнком. Обсуждать героев, их поступки и причины их действий.

Преснова рекомендовала покупать или дарить книги по интересам — живопись, музыка, химия, автодело. Они помогут определиться с будущей профессией.

«И на более сложном уровне — тема личных взаимоотношений с близкими, коллективом, социумом. «Первая работа» Ю. Кузнецовой, «Дом, в котором…» М. Петросян, «Первокурсница» В. Ледерман, «Унесённые ветром» М. Митчелл, «Джейн Эйр» Ш. Бронте», — заключила психолог.

Ранее Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы, рассказала, как помочь детям полюбить чтение.

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