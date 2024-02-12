RT в Telegram
Подпишись

Педагог Богатова рассказала, как помочь ребёнку полюбить чтение

Короткая ссылка
Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы, рассказала, как помочь детям полюбить чтение.
Педагог Богатова рассказала, как помочь ребёнку полюбить чтение
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«Обязательное условие — читать малышу много и часто. Да, качество важнее количества. Одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало. Окружайте ребёнка яркими и приятными книжками наравне с игрушками. Основной секрет кроется в том, чтобы превратить чтение из труда в увлекательный процесс, игру», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно подключать разные форматы — от кубиков с буквами до аудиокниг.

Как отметила Богатова, при выборе книг нужно ориентироваться на интересы ребёнка, но не ограниваться одной темой.

«Например, если он любит животных, то необязательно покупать книги только об окружающем мире. Пусть на полке будет «классика» детского жанра — Барто и Чуковский, стихи и рассказы о природе, народные сказки и образцы классической литературы — сказки Пушкина, Жуковского, Андерсена», — добавила эксперт.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить