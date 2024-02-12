Педагог Богатова рассказала, как помочь ребёнку полюбить чтение

Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы, рассказала, как помочь детям полюбить чтение.

«Обязательное условие — читать малышу много и часто. Да, качество важнее количества. Одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало. Окружайте ребёнка яркими и приятными книжками наравне с игрушками. Основной секрет кроется в том, чтобы превратить чтение из труда в увлекательный процесс, игру», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно подключать разные форматы — от кубиков с буквами до аудиокниг.

Как отметила Богатова, при выборе книг нужно ориентироваться на интересы ребёнка, но не ограниваться одной темой.

«Например, если он любит животных, то необязательно покупать книги только об окружающем мире. Пусть на полке будет «классика» детского жанра — Барто и Чуковский, стихи и рассказы о природе, народные сказки и образцы классической литературы — сказки Пушкина, Жуковского, Андерсена», — добавила эксперт.

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