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Психолог Соловьёва заявила о вреде чрезмерной требовательности к ребёнку

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Психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.
Психолог Соловьёва заявила о вреде чрезмерной требовательности к ребёнку
  • Gettyimages.ru

«Повышенная требовательность матери влияет на уверенность в себе, это когда мама всё время недовольна ребёнком. Маме кажется, что чем больше она ребёнком неудовлетворена, тем больше тащит его к высокой метке», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В результате ребёнок остаётся неуверенным в себе, перестаёт доверять миру.

«Соответственно, у ребёнка возникает ощущение, что от этого мира, а мама — целый мир для ребёнка, можно ждать чего угодно. Сегодня он положительный, а через полчаса — разрушительный. Потом он всю жизнь живёт с ощущением, что что-то плохое случится», — добавила Соловьёва.

Ранее семейный психолог сервисов детской безопасности «Где мои дети» и KIDS360 Галина Прутковская назвала основные причины родительского гиперконтроля.

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