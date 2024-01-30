Психолог Прутковская рассказала о причинах родительского гиперконтроля

Семейный психолог сервисов детской безопасности «Где мои дети» и KIDS360 Галина Прутковская назвала основные причины родительского гиперконтроля.

«Воспитать в ребёнке самостоятельность и ответственность — естественное желание любого родителя. Однако на практике переживания и излишняя тревожность могут перерасти в тотальный контроль», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, гиперопека является следствием личных переживаний и негативного опыта самого родителя. Это может быть как из-за того, что его самого в детстве слишком опекали, так и наоборот: человеку не хватало родительской заботы, он был часто предоставлен самому себе.

Ещё одна причина гиперконтроля — это бессознательное желание родителя отсрочить самостоятельность ребёнка.

По мнению Прутковской, чрезмерный контроль может в будущем проявиться в страхе перед взрослым миром.

«Ребёнок, которого чрезмерно опекали, будет искать в партнёрах «отца» или «мать» и наделять их родительскими функциями. Бывает альтернативный вариант, когда гиперконтроль приводит к бунту ребёнка. Это отчётливо проявляется в подростковом возрасте. Однако такое поведение может сохраниться и во взрослой жизни. Взрослый «бунтарь» будет делать всё и всем наперекор: начальнику, партнёру, друзьям. Это приводит к тому, что для человека вся жизнь становится борьбой», — сказала психолог.

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