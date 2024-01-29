Психолог Макарова рассказала о способах помочь ребёнку не бояться темноты

Детский психолог, нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова дала рекомендации, как помочь ребёнку побороть страх темноты.

«Важно понимать, что страх темноты является частью нормального развития ребёнка и связан с развитием воображения, со способностью к эмпатии и с осознанием собственной уязвимости», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, страх темноты возникает примерно в два-три года и достигает пика в шесть-семь лет. С возрастом он уменьшается, большинство детей перестаёт его испытывать к десяти годам.

В качестве приёмов для преодоления страха темноты психолог посоветовала создать уютную и безопасную атмосферу в комнате ребёнка, использовать ночник или оставлять дверь приоткрытой. Также помогут чтение сказки или лёгкий массаж.

«Избегайте просмотра фильмов или историй, которые могут вызвать страх перед сном. Помните, что каждый ребёнок уникален и то, что работает для одного, может не подойти другому. Будьте терпеливы и внимательны к своему ребёнку. Со временем и с вашей поддержкой страх темноты уйдёт и ребёнок будет спокойно засыпать в тёмной комнате», — заключила Макарова.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время в интернете для ребёнка.