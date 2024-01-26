Психолог Калинова посоветовала постепенно сокращать время в сети для ребёнка

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время в интернете для ребёнка.

«Резкие родительские ограничения на использование гаджетов могут усугубить ситуацию и вызвать у подростка недовольство», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист рекомендовала предварительно обсудить с подростком ограничение времени в сети, а после напоминать за полчаса или за 15 минут, что время использования гаджета подходит к концу.

Также ребёнку важно объяснить, что мир не ограничивается виртуальной реальностью.

«Это касается и родителей — они не должны постоянно зависать в телефонах. Напротив, следует личным примером показывать, как можно интересно проводить время офлайн», — заключила психолог.

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