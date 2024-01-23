Педагог Май рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

Кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия — Академия Отличий» Марина Май рекомендовала прививать любовь к учёбе у ребёнка с дошкольного возраста.

«Это то самое время интенсивного формирования мозга человека, когда закладывается фундамент личности и разнообразных навыков», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, мыслительные процессы и способность к обучению формируются именно в раннем детстве.

Педагог посоветовала поддерживать любопытство ребёнка и его стремление учиться. При этом не стоит комментировать каждое заданное упражнение и контролировать весь процесс. Необходимо развивать и поддерживать самостоятельность.

«Донесите до ребёнка важность маленьких шагов на пути к цели. Разбирая ошибки, не забывайте отмечать прогресс и успехи. Ребёнок должен осознать, что ошибки в учёбе — это нормально. И их можно и нужно научиться исправлять, прогнозировать и даже предотвращать», — заключила эксперт.

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