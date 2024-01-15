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Психолог Корытцина дала советы по подготовке ребёнка к посещению музея

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Старший методист онлайн-школы Synergy Kids педагог-психолог Анастасия Корытцина рассказала, как подготовить ребёнка к посещению музея.
Психолог Корытцина дала советы по подготовке ребёнка к посещению музея
  • Gettyimages.ru

Ребёнку следует заранее рассказать, что его ждёт в музее, и проговорить основные правила поведения: нельзя бегать по залам, шуметь, трогать экспонаты руками, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также она обратила внимание, что лучше выбирать музеи, до которых можно добраться за час или меньше.

При выборе экспозиции необходимо учитывать интересы ребёнка. Одних детей интересуют динозавры, других — морские обитатели, третьих — красивые платья.

Можно сходить в музей с друзьями ребёнка, посоветовала Корытцина. Но в этом случае надо подготовить всех участников, чтобы они не спутали музей с детской площадкой.

После посещения купите сувенир в магазине при музее. Он будет напоминать об экскурсии и может стать поводом обсуждать поход в музей с родителями и друзьями, заключила психолог.

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