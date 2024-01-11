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Психолог Белявская дала советы по восстановлению режима дня для детей

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Психолог Анна Белявская рассказала, как восстановить режим дня для детей после праздников.
Психолог Белявская дала советы по восстановлению режима дня для детей
  • Gettyimages.ru

«Нужно договориться перед сном о времени пробуждения, чтобы утром было проще. Нам нужно поставить рамки для ребёнка, обязательно проявить твёрдость, чтобы чётко обозначить время подготовки ко сну. Важно не читать, не играть, не смотреть телевизор перед этим, важно лечь спать вовремя, чтобы выспаться», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, подросткам лучше ограничить время на гаджеты, поскольку смартфоны, компьютеры и планшеты раскачивают эмоциональную сферу и нервную систему.

Как считает Белявская, домашние задания можно оставить, как есть, а нагрузку в секциях лучше снизить.

«В некоторых случаях можно включить дневной сон детям начальной школы, если замечаем, что за несколько дней ребёнок не вернулся в режим», — добавила эксперт.

Ранее врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина в беседе с РИАМО рассказала, как рассчитать норму ежедневного употребления сладкого для детей.

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