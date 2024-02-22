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ВТБ: телефонные мошенники могут представляться сотрудниками налоговой службы

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В банке ВТБ рассказали, что в России распространена схема мошенничества, когда злоумышленники звонят и представляются сотрудниками налоговой службы, госорганов, банков и полиции.
ВТБ: телефонные мошенники могут представляться сотрудниками налоговой службы
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

В банке пояснили, что аферисты в телефонном разговоре запугивают потенциальную жертву, заявляя, что с её банковских счетов якобы совершались подозрительные переводы за границу.

Путём манипуляций аферисты выясняют персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы либо убеждают её взять кредит, переведя заёмные средства на «безопасный» счёт или передав наличными курьеру.

«Схема может быть ещё изощрённее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счёта и придумывают другие уловки», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Ранее инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал о новой схеме фишинга с использованием нейросетей.

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