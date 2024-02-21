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Инженер информационной безопасности ИМБА Ефимов рассказал о новой схеме фишинга

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Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал о новой схеме фишинга с использованием нейросетей.
Инженер информационной безопасности ИМБА Ефимов рассказал о новой схеме фишинга
  • Gettyimages.ru

«Не самый популярный, но достаточно новый вариант фишинга — когда мошенники взламывают аккаунт в мессенджере и скачивают сохранённые голосовые сообщения. С помощью ИИ записываются голосовые сообщения с уже новым текстом», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист призвал не сообщать пароли, номера кредитных карт и другую личную информацию через электронные письма, сообщения или по телефону. Для всех своих онлайн-аккаунтов использовать дополнительный уровень защиты — двухфакторную аутентификацию, а также избегать общедоступных или ненадёжных Wi-Fi-сетей для важных операций.

«Убедитесь, что программное обеспечение на ваших устройствах, включая браузеры, операционные системы и антивирусное ПО, обновлено до последней версии. Обновления могут содержать исправления уязвимостей, что делает вас менее уязвимым к атакам», — заключил эксперт.

Ранее старший специалист отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал, какие признаки могут указывать на поддельное изображение документа в интернете.

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