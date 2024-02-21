Киберэксперт Иевлев рассказал, как отличить фейковые документы в сети

Старший специалист отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал, какие признаки могут указывать на поддельное изображение документа в интернете.

Мошенники используют сервис Only Fake для создания фотографий поддельных документов государственного образца, сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Такая услуга набирает популярность в даркнете и стоит около $15 за файл, а на самом сайте хранятся шаблоны документов из 26 государств, включая Россию.

Для проверки подлинности изображения Иевлев посоветовал проверить его метаданные, которые также называют EXIF-данными (Exchangeable Image File Format).

Для этого следует изучить свойства скачанного файла, где отображается вся информация о документе, а также воспользоваться сервисами Findefix.com и Foto Forensics для выявления дорисованных областей или вставленных объектов.

Ранее советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой в беседе с НСН поделился мнением о перспективах использования искусственного интеллекта в литературе.