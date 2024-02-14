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В Ростове-на-Дону разработали систему предупреждения схода лавины на рельсы

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В Ростовском государственном университете (РГУ) разработали систему предупреждения схода лавины на железнодорожные пути.
В Ростове-на-Дону разработали систему предупреждения схода лавины на рельсы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

Система представляет собой комплекс датчиков, передающих данные о своём местоположении на сервер в режиме реального времени.

В случае резкого одновременного изменения координат с нескольких датчиков алгоритм распознаёт наступление смещения грунта, что может означать сход лавины, сель или обвал.

«Устройство интегрируется в подвижные слои грунта и питается от аккумулятора или солнечной батареи», — рассказала лидер проекта Тамара Корниенко.

Разработчики отметили, что в планах включить в программно-аппаратный комплекс анализ данных о погоде с метеостанций.

«Это позволит с высокой вероятностью прогнозировать наступление неблагоприятных ситуаций на железнодорожных магистралях», — добавила Корниенко.

В настоящее время прототип системы проходит соответствующие испытания.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали устройство для идентификации объектов на большой дистанции.

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