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В Москве разработали устройство для идентификации объектов на большой дистанции

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о разработке столичной компанией SAUK устройства для идентификации объектов на расстоянии до 15 м.
В Москве разработали устройство для идентификации объектов на большой дистанции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На предприятии начали производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции. Подобный прибор уже установили в аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси», — заявил Овчинский.

Размещённое рядом со шлагбаумом устройство обеспечивает пропуск только определённых машин на площадки-накопители у выхода из аэропорта.

Также эти приборы используются на складах, производствах, для оснащения антикражных систем.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что резидентами инновационного кластера «Ломоносов» стали около 60 компаний, которые работают в сферах робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.

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