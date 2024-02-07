В Москве разработали устройство для идентификации объектов на большой дистанции

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о разработке столичной компанией SAUK устройства для идентификации объектов на расстоянии до 15 м.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На предприятии начали производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции. Подобный прибор уже установили в аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси», — заявил Овчинский.

Размещённое рядом со шлагбаумом устройство обеспечивает пропуск только определённых машин на площадки-накопители у выхода из аэропорта.

Также эти приборы используются на складах, производствах, для оснащения антикражных систем.

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