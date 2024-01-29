Резидентами кластера «Ломоносов» стали 60 компаний
Об этом сообщает газета «Известия».
«Кластер объединил более 1,6 тыс. учёных, инженеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Резидентам доступна комплексная поддержка, широкий спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов», — сказала Ракова.
Кластер начал работу в январе 2023 года. Он входит в строящийся научно-технологический центр «Воробьёвы горы» МГУ.
Как отметила Ракова, на площади 65 тыс. кв. м расположены выставочные площадки, лаборатории и офисы компаний, передаёт РИАМО. Большинство резидентов имеют собственные патентованные разработки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал инновационный кластер «Ломоносов» открытием 2023 года.