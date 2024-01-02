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Собянин назвал инновационный кластер «Ломоносов» открытием 2023 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал инновационный кластер «Ломоносов» открытием 2023 года. 
Собянин назвал инновационный кластер «Ломоносов» открытием 2023 года
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале, передаёт «Вечерняя Москва».

По его словам, кластер объединил лучших инноваторов Москвы.

«Статус резидента и поддержку от города уже получили 60 компаний. Все они занимаются разработками в приоритетных областях — биомедицине, квантовых коммуникациях, робототехнике, ИТ и микроэлектронике», — рассказал Собянин.

Мэр добавил, что в кластере разместилась лаборатория медицинской компании, которую основали выпускники МГУ.

«Их главная разработка — уникальная линейка ДНК-тестов. Теперь они займутся исследованием новых зависимостей между мутациями и заболеваниями», — отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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