В США впервые с 2003 года повысили до максимума уровень оценки геомагнитной бури

Американская метеорологическая служба впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.

Об этом говорится в заявлении службы.

«Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 06:54 вечера по восточному времени (01:54 мск)», — отмечается в заявлении.

Согласно прогнозу ведомства, геомагнитный шторм будет длиться в течение всех выходных.

Также отмечается, что в предыдущий раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури был установлен в октябре 2003 года.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле.