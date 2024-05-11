В США впервые с 2003 года повысили до максимума уровень оценки геомагнитной бури
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Об этом говорится в заявлении службы.
«Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 06:54 вечера по восточному времени (01:54 мск)», — отмечается в заявлении.
Согласно прогнозу ведомства, геомагнитный шторм будет длиться в течение всех выходных.
Также отмечается, что в предыдущий раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури был установлен в октябре 2003 года.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле.