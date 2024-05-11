Welt: в ЕС согласовали черновик соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Страны Евросоюза согласовали черновой вариант документа о гарантиях безопасности для Украины.

Как пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на имеющийся у редакции 11-страничный документ с грифом «конфиденциальный», сейчас власти ЕС обсуждают данный проект с киевским режимом.

Предполагается, что действие этих гарантий будет распространяться до момента вступления Киева в ЕС и НАТО.

Уточняется, что в документе ЕС исключает прямое участие солдат стран объединения в защите Украины, но обещает киевским властям быстрые консультации, реформы, поставки оружия и обучение военных ВСУ.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых.