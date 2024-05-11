Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений Конституции

Эмир Кувейта Машааль аль-Джабер аль-Ахмед ас-Сабах принял решение о роспуске парламента. Вместе с этим он временно приостановил ряд положений Конституции страны.

Как пишет РИА Новости, соответствующий указ он выпустил 10 мая. Отмечается, что он был зачитан на центральном телевидении Кувейта.

«Исходя из высших интересов государства... во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей Конституции на срок не более четырёх лет», — говорится в документе.

Вместе с этим также было принято решение о переходе эмиру и кабмину страны ряда полномочий парламента.

В своей речи после роспуска кувейтский монарх подчеркнул, что «не позволит использовать демократию для разрушения страны».

В декабре 2023 года эмир Кувейта Машааль аль-Джабер аль-Ахмед ас-Сабах принёс присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового правителя страны после кончины бывшего эмира, его старшего брата Навафа.