Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений Конституции
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Как пишет РИА Новости, соответствующий указ он выпустил 10 мая. Отмечается, что он был зачитан на центральном телевидении Кувейта.
«Исходя из высших интересов государства... во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей Конституции на срок не более четырёх лет», — говорится в документе.
Вместе с этим также было принято решение о переходе эмиру и кабмину страны ряда полномочий парламента.
В своей речи после роспуска кувейтский монарх подчеркнул, что «не позволит использовать демократию для разрушения страны».
В декабре 2023 года эмир Кувейта Машааль аль-Джабер аль-Ахмед ас-Сабах принёс присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового правителя страны после кончины бывшего эмира, его старшего брата Навафа.