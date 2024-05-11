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Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений Конституции

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Эмир Кувейта Машааль аль-Джабер аль-Ахмед ас-Сабах принял решение о роспуске парламента. Вместе с этим он временно приостановил ряд положений Конституции страны.
Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений Конституции
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, соответствующий указ он выпустил 10 мая. Отмечается, что он был зачитан на центральном телевидении Кувейта.

«Исходя из высших интересов государства... во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей Конституции на срок не более четырёх лет», — говорится в документе.

Вместе с этим также было принято решение о переходе эмиру и кабмину страны ряда полномочий парламента.

В своей речи после роспуска кувейтский монарх подчеркнул, что «не позволит использовать демократию для разрушения страны».

В декабре 2023 года эмир Кувейта Машааль аль-Джабер аль-Ахмед ас-Сабах принёс присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового правителя страны после кончины бывшего эмира, его старшего брата Навафа.

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