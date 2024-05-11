Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури
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«Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются», — сказал он.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле. В последний раз буря такой мощности происходила 20 лет назад.
Вместе с этим американская метеорологическая служба впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.