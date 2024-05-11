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МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

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Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил, что российская сторона не намерена закрывать свои посольства в странах Прибалтики, так как не намерена бросать своих соотечественников, особенно на фоне творящегося в соответствующих государствах произвола.
МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике
  • globallookpress.com
  • © Belkin Aleksey

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников», — указал он.

По его словам Россия ведёт активную борьбу «с полицейским произволом» не только в профильных международных структурах, но и «непосредственно в странах Прибалтики».

Уточняется, что в помощь соотечественникам привлекаются правозащитники и юристы.

Ранее Беляев заявил о готовности российской стороны к ответным мерам на провокации Прибалтики.

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