МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике
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Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников», — указал он.
По его словам Россия ведёт активную борьбу «с полицейским произволом» не только в профильных международных структурах, но и «непосредственно в странах Прибалтики».
Уточняется, что в помощь соотечественникам привлекаются правозащитники и юристы.
Ранее Беляев заявил о готовности российской стороны к ответным мерам на провокации Прибалтики.