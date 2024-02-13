Роспотребнадзор создал прототип живой вакцины против гриппа «ВекторВакКвадри»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало прототип живой культуральной вакцины против сезонного гриппа «ВекторВакКвадри».

Её слова приводит РИА Новости.

«Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа «ВекторВакКвадри», — сказала она.

По словам Поповой, прототип препарата уже готов, данный подход применён впервые в мире.

В этом году начнутся доклинические испытания.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.