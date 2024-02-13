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Роспотребнадзор создал прототип живой вакцины против гриппа «ВекторВакКвадри»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало прототип живой культуральной вакцины против сезонного гриппа «ВекторВакКвадри».
Роспотребнадзор создал прототип живой вакцины против гриппа «ВекторВакКвадри»
  • РИА Новости

Её слова приводит РИА Новости.

«Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа «ВекторВакКвадри», — сказала она.

По словам Поповой, прототип препарата уже готов, данный подход применён впервые в мире. 

В этом году начнутся доклинические испытания.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.

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