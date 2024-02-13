Роспотребнадзор создал прототип живой вакцины против гриппа «ВекторВакКвадри»
- РИА Новости
Её слова приводит РИА Новости.
«Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа «ВекторВакКвадри», — сказала она.
По словам Поповой, прототип препарата уже готов, данный подход применён впервые в мире.
В этом году начнутся доклинические испытания.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.