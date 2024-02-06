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Врач Пылёв напомнил о важности вакцинации от ВПЧ для профилактики рака

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Врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылёв заявил, что вакцинация от папилломавируса человека (ВПЧ) обязательна для девочек в возрасте 10—12 лет.
Врач Пылёв напомнил о важности вакцинации от ВПЧ для профилактики рака
  • РИА Новости

ВПЧ — чуть ли не единственный доказанный на 100% фактор риска возникновения рака шейки матки, поделился врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, масштабное исследование показало, что в большой группе привитых в юном возрасте девочек впоследствии не было зафиксировано ни одного случая возникновения рака шейки матки.

«У тех, кто был привит позже, эти случаи возникали, но достоверно реже, чем в той группе, где прививок не было вовсе. Это абсолютно доказанная и подтверждённая история, поэтому девочек надо прививать», — резюмировал Пылёв.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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