Врач Пылёв напомнил о важности вакцинации от ВПЧ для профилактики рака
- РИА Новости
ВПЧ — чуть ли не единственный доказанный на 100% фактор риска возникновения рака шейки матки, поделился врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, масштабное исследование показало, что в большой группе привитых в юном возрасте девочек впоследствии не было зафиксировано ни одного случая возникновения рака шейки матки.
«У тех, кто был привит позже, эти случаи возникали, но достоверно реже, чем в той группе, где прививок не было вовсе. Это абсолютно доказанная и подтверждённая история, поэтому девочек надо прививать», — резюмировал Пылёв.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.