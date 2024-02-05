Разработчик квантового компьютера Семериков стал гостем «Разговоров о важном»

Почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.

Об этом информирует газета «Взгляд».

Семериков рассказал учащимся, чем квантовый компьютер отличается от обычного. Также он сообщил о его доступности современным школьникам и студентам и дал наставление, как сделать своё первое открытие.

Занятие прошло 5 февраля, оно было посвящено Дню российской науки и 190-летию со дня рождения химика Дмитрия Менделеева.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.