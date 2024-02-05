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Разработчик квантового компьютера Семериков стал гостем «Разговоров о важном»

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Почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.
Разработчик квантового компьютера Семериков стал гостем «Разговоров о важном»
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Взгляд».

Семериков рассказал учащимся, чем квантовый компьютер отличается от обычного. Также он сообщил о его доступности современным школьникам и студентам и дал наставление, как сделать своё первое открытие.

Занятие прошло 5 февраля, оно было посвящено Дню российской науки и 190-летию со дня рождения химика Дмитрия Менделеева.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.

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