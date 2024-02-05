Разработчик квантового компьютера Семериков стал гостем «Разговоров о важном»
- РИА Новости
Об этом информирует газета «Взгляд».
Семериков рассказал учащимся, чем квантовый компьютер отличается от обычного. Также он сообщил о его доступности современным школьникам и студентам и дал наставление, как сделать своё первое открытие.
Занятие прошло 5 февраля, оно было посвящено Дню российской науки и 190-летию со дня рождения химика Дмитрия Менделеева.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.