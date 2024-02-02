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В Калужской области возбудили дело о халатности после падения ребёнка в колодец

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Дело о халатности возбуждено в Калужской области, где девятилетний мальчик по пути из школы упал в канализационный колодец.
В Калужской области возбудили дело о халатности после падения ребёнка в колодец
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«В Калужской области по результатам проверки размещённых в СМИ сведений о падении мальчика в канализационный люк следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о проверке по факту избиения детей водителем автобуса в Ростовской области.

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