В Калужской области возбудили дело о халатности после падения ребёнка в колодец

Дело о халатности возбуждено в Калужской области, где девятилетний мальчик по пути из школы упал в канализационный колодец.

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«В Калужской области по результатам проверки размещённых в СМИ сведений о падении мальчика в канализационный люк следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о проверке по факту избиения детей водителем автобуса в Ростовской области.