Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения детей водителем автобуса

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о проверке по факту избиения детей водителем автобуса в Ростовской области.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление СК.

По имеющейся информации, на водителя пожаловались жители хутора Верхнеподпольного в Аксайском районе, которые утверждают, что водитель автобуса избивает их детей.

«Председателю СК России будет доложено о проверке по факту совершения жителем Ростовской области противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — рассказали комитете.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки из автобуса в Перми десятилетнего школьника.