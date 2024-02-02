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Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения детей водителем автобуса

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о проверке по факту избиения детей водителем автобуса в Ростовской области.
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения детей водителем автобуса
  • © СК РФ

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление СК.

По имеющейся информации, на водителя пожаловались жители хутора Верхнеподпольного в Аксайском районе, которые утверждают, что водитель автобуса избивает их детей.

«Председателю СК России будет доложено о проверке по факту совершения жителем Ростовской области противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — рассказали комитете.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки из автобуса в Перми десятилетнего школьника.

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