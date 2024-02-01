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Бастрыкин поручил возбудить дело после высадки школьника из автобуса в Перми

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки из автобуса в Перми 10-летнего школьника. Ребёнок был вынужден добираться до дома пешком.
Бастрыкин поручил возбудить дело после высадки школьника из автобуса в Перми
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал информационного центра СК.

Инцидент произошёл 31 января. В СМИ появилась информация, что кондуктор высадила 10-летнего мальчика из автобуса, когда у него не сработала транспортная карта.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СК возбудить уголовно дело», — говорится в сообщении ведомства.

Также Бастрыкину представят доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту происшествия в Нижнем Новгороде, когда водитель маршрутки зажал в дверях коляску с шестимесячной девочкой.

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