Бастрыкину доложат о происшествии с зажатым в маршрутке младенцем
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал федерального ведомства.
Инцидент произошёл 20 декабря 2023 года.
Коляску с девочкой зажало в тот момент, когда пассажиры ещё выходили из салона.
Ребёнка забрали домой после осмотра в больнице.
Руководителю СУ СК России по региону Айрату Ахметшину поручено предоставить доклад о промежуточных итогах процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проводят доследственную проверку после травмирования младенца в маршрутке.