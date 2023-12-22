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Бастрыкину доложат о происшествии с зажатым в маршрутке младенцем

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту происшествия в Нижнем Новгороде, когда водитель маршрутки зажал в дверях коляску с шестимесячной девочкой.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал федерального ведомства.

Инцидент произошёл 20 декабря 2023 года.

Коляску с девочкой зажало в тот момент, когда пассажиры ещё выходили из салона.

Ребёнка забрали домой после осмотра в больнице.

Руководителю СУ СК России по региону Айрату Ахметшину поручено предоставить доклад о промежуточных итогах процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проводят доследственную проверку после травмирования младенца в маршрутке.

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