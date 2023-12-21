В Нижнем Новгороде проводят проверку после травмирования младенца в маршрутке

В Нижнем Новгороде проводят доследственную проверку после травмирования младенца в маршрутке, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Инцидент произошёл в среду, 20 декабря, на улице Минина. Коляску с шестимесячным ребёнком зажало дверью, так как водитель не убедился в безопасности движения. Младенец госпитализирован.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени маршрутное такси сбило пенсионерку с коляской, когда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Двухлетний ребёнок получил травму головы.