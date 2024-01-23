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В Тюменской области выявили 221 случай COVID-19 за неделю

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В Тюменской области зарегистрировали 221 случай COVID-19 за неделю с 15 по 21 января, что на 74 случая меньше, чем неделей ранее.
В Тюменской области выявили 221 случай COVID-19 за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

За семь дней госпитализировали 28 жителей, выздоровели 413.

В Удмуртии подтвердили 325 случаев коронавируса, что на 9,7% меньше, чем за предшествующую неделю, передаёт izhlife.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Госпитализация потребовалась 27 пациентам, вылечились 579 жителей.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 на 40% после праздников.

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