В Тюменской области выявили 221 случай COVID-19 за неделю
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на портал «Объясняем.рф».
За семь дней госпитализировали 28 жителей, выздоровели 413.
В Удмуртии подтвердили 325 случаев коронавируса, что на 9,7% меньше, чем за предшествующую неделю, передаёт izhlife.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Госпитализация потребовалась 27 пациентам, вылечились 579 жителей.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 на 40% после праздников.