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Попова заявила о росте госпитализаций с ОРВИ и COVID на 40% после праздников

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекцией COVID-19 на 40% после праздников.
Попова заявила о росте госпитализаций с ОРВИ и COVID на 40% после праздников
  • globallookpress.com

Об этом она сказала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

По её словам, больше всего настораживает рост числа госпитализированных.

«Уровень госпитализации также вырос, но на 40%», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что это говорит о том, что люди лечились дома и не обращались за медпомощью.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типична для текущего времени года.

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