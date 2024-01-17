Попова заявила о росте госпитализаций с ОРВИ и COVID на 40% после праздников
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Об этом она сказала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
По её словам, больше всего настораживает рост числа госпитализированных.
«Уровень госпитализации также вырос, но на 40%», — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что это говорит о том, что люди лечились дома и не обращались за медпомощью.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типична для текущего времени года.