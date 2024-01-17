Путин поручил СК более эффективно расследовать преступления с пытками в колониях

Российский лидер Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по более эффективному расследованию дела о пытках в тюрьмах.

Об этом говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.

«Следственному комитету России принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы», — сказано в документе.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года.

Путин ранее также отмечал, что случаи пыток в тюремной и правоохранительной системах страны являются «уродливыми явлениями».

В августе Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы и отбыванию наказания в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключённым.