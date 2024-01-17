Путин поручил СК более эффективно расследовать преступления с пытками в колониях
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Об этом говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.
«Следственному комитету России принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы», — сказано в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года.
Путин ранее также отмечал, что случаи пыток в тюремной и правоохранительной системах страны являются «уродливыми явлениями».
В августе Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы и отбыванию наказания в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключённым.