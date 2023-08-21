В Иркутске работников СИЗО отправили в колонию за пытки заключённых

Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы и отбыванию наказания в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключённым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иркутский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от степени и характера участия в совершении преступления они приговорены к лишению свободы сроком от четырёх до пяти лет.

Ранее СК возбудил дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали военнопленных.