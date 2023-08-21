В Иркутске работников СИЗО отправили в колонию за пытки заключённых
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Иркутский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от степени и характера участия в совершении преступления они приговорены к лишению свободы сроком от четырёх до пяти лет.
Ранее СК возбудил дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали военнопленных.