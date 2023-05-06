СК возбудил дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали военнопленных

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали пленных российских военных, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, речь идёт об Александре Балдуке и Евгении Бартощаке.

«На днях на основании показаний двух военнослужащих были возбуждены уголовные дела в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что условия содержания российских военнопленных на Украине ухудшаются, а пытки ужесточаются.