Омбудсмен ДНР Морозова заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине

Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что условия содержания российских военнопленных на Украине ухудшаются, а пытки ужесточаются.

Об этом Морозова сказала в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Пытки с каждым обменом, опросом вышедших из плена, только ужесточаются, ухудшаются условия содержания», — констатировала она.

По мнению омбудсмена, это связано с тем, что киевские власти чувствуют свою безнаказанность со стороны международного сообщества.

Морозова добавила, что пытки применяются как физические, так и психологические.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.