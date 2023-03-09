Омбудсмен ДНР Морозова заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине
Об этом Морозова сказала в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Пытки с каждым обменом, опросом вышедших из плена, только ужесточаются, ухудшаются условия содержания», — констатировала она.
По мнению омбудсмена, это связано с тем, что киевские власти чувствуют свою безнаказанность со стороны международного сообщества.
Морозова добавила, что пытки применяются как физические, так и психологические.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.
Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.