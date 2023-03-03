Москалькова заявила, что привлекает внимание Киева и МККК к проблеме пыток пленных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.

«Я пишу официальные обращения, и это одна из линий моих действий. И второе — я сразу связываюсь с Международным Комитетом Красного Креста, получили ли они обращения от родственников, и прошу их посетить и оказать медпомощь, проверить, не подвергаются ли эти люди насилию и угрозам», — цитирует её РИА Новости.

Российский военный Алексей Лукоянов ранее рассказал о пытках в плену на Украине.

Москалькова в ноябре 2022 года заявляла, что Украина отдала ЛНР тело погибшего военного с прижизненными следами пыток.