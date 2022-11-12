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Омбудсмен: Украина отдала ЛНР тело погибшего военного с прижизненными следами пыток

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Украина отдала ЛНР тело погибшего военного с прижизненными следами пыток, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Омбудсмен: Украина отдала ЛНР тело погибшего военного с прижизненными следами пыток
  • РИА Новости

«В ходе состоявшегося с украинской стороной обмена телами погибших военнослужащих сегодня на территории Луганской Народной Республики один из трупов был опознан родственниками... На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток», — цитирует её РИА Новости.

Согласно свидетельству о смерти, выданному украинской стороной, военнослужащий скончался от раны на левой ноге в результате острой кровопотери.

На теле погибшего обнаружены переломанная фаланга пальца правой руки, переломанная левая кисть, «явный след от огнестрельного ранения» на левой конечности в районе голени. Кроме того, на лопатках «явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами», рассказала омбудсмен.

Сердюкова подчеркнула, что Луганск передаст представителям Международного Комитета Красного Креста все материалы и информацию о пытках военнослужащих со стороны украинских военных.

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