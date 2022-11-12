Омбудсмен ЛНР передаст в МККК информацию о пытках военнопленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что Луганск передаст представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) все материалы и информацию о пытках военнослужащих со стороны украинских военных.

Она заявила, что в ходе состоявшегося с украинской стороной обмена телами погибших военнослужащих на теле одного из военных ЛНР «явно видны прижизненные следы пыток».

«В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам своё отношение к нашим военным, попавшим в плен. Естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными», — цитирует Сердюкову РИА Новости.

Фотоматериалы и вся информация будут направлены для принятия мер реагирования в МККК, подчеркнула она.

Сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов, который был освобождён из плена, рассказал, что сотрудники СБУ жестоко обращались с военнопленными.