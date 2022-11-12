Омбудсмен ЛНР передаст в МККК информацию о пытках военнопленных на Украине
- РИА Новости
Она заявила, что в ходе состоявшегося с украинской стороной обмена телами погибших военнослужащих на теле одного из военных ЛНР «явно видны прижизненные следы пыток».
«В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам своё отношение к нашим военным, попавшим в плен. Естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными», — цитирует Сердюкову РИА Новости.
Фотоматериалы и вся информация будут направлены для принятия мер реагирования в МККК, подчеркнула она.
Сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов, который был освобождён из плена, рассказал, что сотрудники СБУ жестоко обращались с военнопленными.