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РИА Новости: освобождённый боец ДНР рассказал об издевательствах сотрудников СБУ в плену

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Сотрудники Службы безопасности Украины жестоко обращались с военнопленными. Об этом РИА Новости рассказал освобождённый из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.

«Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову. — RT), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь «крымский загар» как минимум, а потом по проступкам», — передаёт агентство слова Клинова.

Он пояснил, что «крымским загаром» называют сильный удар по спине, в результате которого остаётся гематома на теле.

«СБУшники — это всегда в масках, на дознаниях они не против тебя побить… Тем, кто что-то недоговорил на допросе, привязывали к ним провода, пропускали электричество», — рассказал сержант.

Ранее военнослужащие ДНР рассказали о пытках током в украинском плену.

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