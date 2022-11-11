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РИА Новости: военнослужащие ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

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Сотрудники СБУ пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков.

Об этом рассказали освобождённые из плена военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.

«Провода привязывали к ним и током просто били по паре часов... Завязанные глаза, мешки на голове... На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо «жарили», — цитирует Клинова РИА Новости.

Лебеденко добавил, что знал четырёх военнопленных, у которых были «ожоги на теле от оголённых проводов».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.

Представители общественной организации «Справедливая защита» из Донецкой Народной Республики передали материалы 90 пострадавших от пыток в украинском плену в Международный уголовный суд (МУС).

Российский военнослужащий в беседе с военкором RT Романом Косаревым рассказал, что украинцы устраивали так называемый коридорчик смерти в СИЗО в Полтаве.

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