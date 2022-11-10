Представители ДНР передали в МУС материалы 90 пострадавших от пыток в украинском плену

Представители общественной организации «Справедливая защита» из Донецкой Народной Республики передали материалы 90 пострадавших от пыток в украинском плену в Международный уголовный суд (МУС), заявил руководитель организации Виталий Галахов.

«Я собрал материалы в отношении 90 пострадавших от пыток в украинском плену. (Среди них в том числе. — RT) военнослужащие, которые тогда были ополченцами. Но основная масса — гражданские. Все материалы мы передали в МУС», — сказал Галахов ТАСС.

Реакции, по его словам, пока что не последовало.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

По данным следствия, экс-командир «Азова»* Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, на котором видны тела убитых мирных жителей со связанными руками.

Ведомство установит обстоятельства гибели мирных граждан и выявит лиц, причастных к их пыткам и убийствам.

Позже российский военнослужащий в беседе с военкором RT Романом Косаревым рассказал, что украинцы устраивали так называемый коридорчик смерти в СИЗО в Полтаве.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.