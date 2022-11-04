«Били постоянно»: освобождённые российские военные рассказали об условиях содержания в украинском плену

Российские военнослужащие, которые находились в украинском плену, рассказывают, что содержались в тяжёлых условиях, подвергаясь физическому и психологическому насилию. По их словам, украинцы выводили пленных на мороз в рубашках и тонких штанах, позволяли мыться только под холодной водой, скудно кормили, а также заставляли учить песни националистического толка на украинском языке. Накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

В ночь на 4 ноября на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился борт с российскими военнослужащими, которых освободили из украинского плена. Как отмечали в Минобороны РФ, освобождённых доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Им всем оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 3 ноября «из украинских застенков» будут возвращены 107 бойцов: «Украине отдаём столько же пленных, в основном опять вээсушников».

Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова выразила удовлетворение тем, что обмены стали происходить чаще.

«Опрошенные аппаратом и мной лично с начала СВО бойцы указывают, что за время их пребывания в плену на Украине к ним применялись незаконные методы дознания, пытки, моральное и физическое воздействие», — заявила она в беседе с RT.

По её словам, украинская сторона также не стесняется оказывать моральное воздействие на родственников бойцов, размещая видео с пытками и издевательствами.

При этом уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что в республике находятся более тысячи украинских военнопленных. «...1 180. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса», — цитирует её ТАСС.

Вечером 3 ноября Минобороны РФ объявило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории «возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность».

Обмен по формуле 107 на 107

«Забивали до смерти просто пацанов»

Вернувшиеся из украинского плена российские солдаты рассказывают, что содержались в тяжёлых условиях, подвергаясь физическому и психологическому воздействию.

Один из российских военных, который находился в плену семь месяцев — сначала в киевском СИЗО, а затем в лагере пленных во Львове, — отметил, что они подвергались пыткам и избиениям, а члены СБУ не щадили даже инвалидов, заставляя приседать людей, потерявших ногу.

«Кто был в спортзале СБУ (много ребят, которые через это прошли), там, бывало, и не выживали... Пытки, допросы, потом уже переводили в СИЗО, кто-то оттуда просто не уезжал. Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», — сказал он.

Другой солдат также указал, что их заставляли приседать по 600-700 раз, разучивать националистические песни на украинском языке. При этом многие пленные заболевали, поскольку их выводили на улицу в рубашках и тонких штанах, а мыться давали только под холодной водой. По его словам, кормили в плену скудными порциями.

«Рыбы такой вот кусочек, с ноготок маленький. Мяса так же бывало на обед, суп такой: три картошки, вода с макаронами. Едой это не назовёшь», — подчеркнул он.

Комментарий освобождённого из украинского плена

Ещё один российский военнослужащий в беседе с военкором RT Романом Косаревым рассказал, что украинцы устраивали так называемый коридорчик смерти в СИЗО в Полтаве.

«Там администрация и очень много людей стояли. Избивали и пээрами (дубинками. — RT), и руками, и ногами — кому как повезло», — рассказал он.

Он добавил, что российских военнопленных во время допросов избивали сотрудники СБУ.

Ещё один вернувшийся из плена солдат рассказал, что украинские военные сначала радовались теракту на Крымском мосту, а потом расстроились, когда российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

«Когда (ВС России. — RT) ответили за Крымский мост, они очень расстроились. Уже не злорадствовали, а больше начали отыгрываться на нас», — сообщил он.

Освобождённыё российские военнослужащие рассказали об издевательствах в украинском плену

Ещё один вернувшийся из плена солдат рассказал, что украинские военные сначала радовались теракту на Крымском мосту, а потом расстроились, когда российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

«Когда (ВС России. — RT) ответили за Крымский мост, они очень расстроились. Уже не злорадствовали, а больше начали отыгрываться на нас», — сообщил он.