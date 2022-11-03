Освобождённый российский военный рассказал об издевательствах в украинском плену

Освобождённый в рамках обмена российский военнослужащий рассказал об издевательствах, которые пережили военные в украинском плену.

В беседе с военкором RT Романом Косаревым он рассказал, что украинцы издевались над пленными, раздевали их в мороз, а также устраивали так называемый коридорчик смерти в СИЗО в Полтаве.

«Там администрация и очень много людей стояли. Избивали и пээрами (дубинками. — RT), и руками, и ногами — кому как повезло», — рассказал он.

По его словам, также сотрудники СБУ избивали российских военнопленных во время допросов.

Другой вернувшийся из плена военный рассказал, как украинцы сначала радовались теракту на Крымском мосту, а потом расстроились, когда российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

«Когда (ВС России. — RT) ответили за Крымский мост, они очень расстроились. Уже не злорадствовали, а больше начали отыгрываться на нас», — сообщил он.

Ранее освобождённый фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские военные после первичного допроса держали пленных военнослужащих ЛНР в уличной клетке и избивали их.